Самолет вынужденно приземлился в аэропорту Братска из-за непогоды

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жуткая авария с участием хивуса произошла в Ольхонском районе. Водитель кроссовера сильно пострадал, его доставили в больницу в Еланцах. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ночью мужчина впал в кому. У водителя хивуса ушиб позвоночника. Следователи начали проверку.