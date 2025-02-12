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Самолет вынужденно приземлился в аэропорту Братска из-за непогоды

Лайнер следовал по маршруту «Нижневартовск — Усть-Кут».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Братска утром 12 февраля совершил вынужденную посадку самолет, летевший по маршруту «Нижневартовск — Усть-Кут». Как стало известно КП-Иркутск, экипаж принял данное решение из-за непогоды в пункте назначения.

— Лайнер ушел на запасной аэродром, посадка произведена в 10:35, на борту 45 пассажиров, — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

В том случае, если ожидание затянется, то пассажиров обеспечат всем самым необходимым, в том числе и горячим питанием.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жуткая авария с участием хивуса произошла в Ольхонском районе. Водитель кроссовера сильно пострадал, его доставили в больницу в Еланцах. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ночью мужчина впал в кому. У водителя хивуса ушиб позвоночника. Следователи начали проверку.