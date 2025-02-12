В Омске обсуждают новый способ оплаты проезда по геолокации

«Деньги с карты всё-таки списываются не автоматически — пассажиру нужно будет в приложении нажать кнопку и подтвердить оплату. Пока же говорить о конкретных сроках внедрения такой системы оплаты я не могу», — пояснил директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев.