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В Омске обсуждают новый способ оплаты проезда по геолокации

Пассажир сам должен будет подтвердить оплату в приложении.

Источник: Om1 Омск

В Омске обсуждают внедрение системы оплаты проезда в общественном транспорте с использованием геолокации. Об этом NGS55.RU сообщили в департаменте транспорта.

Суть технологии заключается в том, что приложение на смартфоне фиксирует местоположение пассажира, определяя вид транспорта и маршрут, после чего пассажир подтверждает оплату. Среди возможных приложений для такой системы — «2ГИС», «НСПК» и «Яндекс».

«Деньги с карты всё-таки списываются не автоматически — пассажиру нужно будет в приложении нажать кнопку и подтвердить оплату. Пока же говорить о конкретных сроках внедрения такой системы оплаты я не могу», — пояснил директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев.

Детали нового способа оплаты станут известны ближе к концу февраля, когда омская делегация примет участие в профильном форуме в Москве.