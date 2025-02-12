Роспотребнадзор предписал избавиться от мышей в ЖК «Сосны» в Уфе

«Результаты отлова мышей говорят о недостаточной и не эффективной дератизационной обработки территории управляющими компаниями. На этом основании Управлением Роспотребнадзора выдано предписание о проведении дополнительной обработки с последующим контролем эффективности проводимых мероприятий», — заявили в пресс-службе.