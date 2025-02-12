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Роспотребнадзор предписал избавиться от мышей в ЖК «Сосны» в Уфе

Роспотребнадзор Башкирии предписал избавиться от мышей в ЖК «Сосны» в Уфе. На нашествие грызунов жители элитного жилого комплекса пожаловались в соцсетях.

Источник: AP 2024

Как сообщает ведомство, специалисты расставили на месте 200 ловушек для мышей, которые спустя некоторое время подтвердили жалобы.

«Результаты отлова мышей говорят о недостаточной и не эффективной дератизационной обработки территории управляющими компаниями. На этом основании Управлением Роспотребнадзора выдано предписание о проведении дополнительной обработки с последующим контролем эффективности проводимых мероприятий», — заявили в пресс-службе.

Также Администрации Ленинского района Уфы поручено создать условия, исключающие миграцию грызунов с лесопарковой зоны, граничащей с жилым комплексом.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор