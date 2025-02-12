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Омская область и Казахстан планируют создать трансграничный коридор по Иртышу

Идею выхода на Северный морской путь губернатор Виталий Хоценко обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан.

Источник: Комсомольская правда

Во время рабочей поездки в Москву губернатор Виталий Хоценко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым. Речь шла о взаимном сотрудничестве, в частности одной из тем стало создание на Иртыше трансграничного коридора с выходом на Северный морской путь.

Как отметил Виталий Хоценко, это важный проект, который позволит в полной мере реализовать логистический потенциал трансграничной реки. В ближайших планах Омской области — организация экспедиции по Иртышу с остановками в акиматах Республики Казахстан. Там планируется провести презентацию инвестиционного потенциала Омской области. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в России Даурен Абаев инициативу региональных властей поддержал.

Ранее мы писали о встрече Виталия Хоценко с с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в России Чжан Ханьхуэем.