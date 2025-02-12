Омская область и Казахстан планируют создать трансграничный коридор по Иртышу

Во время рабочей поездки в Москву губернатор Виталий Хоценко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым. Речь шла о взаимном сотрудничестве, в частности одной из тем стало создание на Иртыше трансграничного коридора с выходом на Северный морской путь.