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У самолета из Америки не работала система предупреждения в небе над Самарой

Над Самарой произошло ЧП с иностранным самолетом.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Самарой 10 февраля произошло ЧП с иностранным самолетом, который выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Дубай. Около 14.10 по московскому времени экипаж сообщил, что перестала работать система предупреждения столкновения самолетов, сообщили в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

— Экипаж воздушного судна принял решение следовать по плану на аэродром назначения, — говорится в сообщении.

Самолет не объявлял сигналы о срочности и бедствии. А через несколько минут забарахлившая система снова начала работать.