У самолета из Америки не работала система предупреждения в небе над Самарой

В небе над Самарой 10 февраля произошло ЧП с иностранным самолетом, который выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Дубай. Около 14.10 по московскому времени экипаж сообщил, что перестала работать система предупреждения столкновения самолетов, сообщили в телеграм-канале AVIAINCIDENT.