Омская сирота пожаловалась Бастрыкину на нарушение жилищных прав

Омичка из числа детей-сирот пожаловалась главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на нарушение своих жилищных прав. В своем обращении в информационный центр СК она написала, что чиновники вовремя не включили ее в список детей-сирот, нуждающихся в квартирах, и теперь на этом основании отказывают ей в предоставлении квартиры. Омичке уже исполнилось 23 года, и должностные лица считают, что срок подачи документов на жилье у нее пропущен.
Кроме того, женщина стоит и в другой очереди на жилье — как малоимущая, однако вопрос никак не решается. В итоге омичка, имеющая ребенка-инвалида, вынуждена жить на съемной квартире и нести огромные затраты на аренду.
По обращению сироты Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Омской области Виталию Батищеву провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах.