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Омская сирота пожаловалась Бастрыкину на нарушение жилищных прав

По ее заявлению СУ СКР по Омской области проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

Омичка из числа детей-сирот пожаловалась главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на нарушение своих жилищных прав. В своем обращении в информационный центр СК она написала, что чиновники вовремя не включили ее в список детей-сирот, нуждающихся в квартирах, и теперь на этом основании отказывают ей в предоставлении квартиры. Омичке уже исполнилось 23 года, и должностные лица считают, что срок подачи документов на жилье у нее пропущен.

Кроме того, женщина стоит и в другой очереди на жилье — как малоимущая, однако вопрос никак не решается. В итоге омичка, имеющая ребенка-инвалида, вынуждена жить на съемной квартире и нести огромные затраты на аренду.

По обращению сироты Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Омской области Виталию Батищеву провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах.