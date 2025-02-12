Омская сирота пожаловалась Бастрыкину на нарушение жилищных прав

Омичка из числа детей-сирот пожаловалась главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на нарушение своих жилищных прав. В своем обращении в информационный центр СК она написала, что чиновники вовремя не включили ее в список детей-сирот, нуждающихся в квартирах, и теперь на этом основании отказывают ей в предоставлении квартиры. Омичке уже исполнилось 23 года, и должностные лица считают, что срок подачи документов на жилье у нее пропущен.