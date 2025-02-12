Китайские овощи заполонили полки магазинов в Приморье

Согласно мониторингу среднерозничных цен на продукты питания в Приморье, за прошедший год заметно подорожали основные овощи и фрукты. Больше всего выросли в цене картофель и морковь — на 18% и 17% соответственно. Если год назад килограмм картофеля стоил 62,68 рубля, то теперь — 73,93 рубля. Морковь подорожала с 74,68 до 87,42 рубля за килограмм. Также значительно увеличилась стоимость репчатого лука — с 60,94 до 69,95 рубля за килограмм (+14,8%). Яблоки стали дороже на 8,9%, их цена выросла с 199,87 до 217,74 рубля.