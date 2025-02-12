Китайские овощи заполонили полки магазинов в Приморье

Как рассказали в Россельхознадзоре, основной прирост дал импорт из Китая — объем поставок из КНР увеличился почти вдвое и составил 6,8 тысяч тонн против 3,4 тысяч тонн неделей ранее.
Кроме того, через фитосанитарный контроль в регионе прошли 232,6 тонны бананов из Эквадора, 109,8 тонны аргентинских груш и 53,3 тонны мандаринов из Пакистана. Вся продукция допущена к ввозу после проверки на карантинные фитосанитарные нормы.
Согласно мониторингу среднерозничных цен на продукты питания в Приморье, за прошедший год заметно подорожали основные овощи и фрукты. Больше всего выросли в цене картофель и морковь — на 18% и 17% соответственно. Если год назад килограмм картофеля стоил 62,68 рубля, то теперь — 73,93 рубля. Морковь подорожала с 74,68 до 87,42 рубля за килограмм. Также значительно увеличилась стоимость репчатого лука — с 60,94 до 69,95 рубля за килограмм (+14,8%). Яблоки стали дороже на 8,9%, их цена выросла с 199,87 до 217,74 рубля.
При этом эксперты прогнозируют заметный рост цен на ряд товаров в феврале. Больше всего подорожают мясо, рыба, фрукты, сыры и молочная продукция — их стоимость может вырасти до 10%.