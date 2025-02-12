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Как изменился порядок вступления в наследство

Обмен данными между нотариусами и ЗАГСом снижает риски мошенничества.

Источник: РИА "Новости"

С февраля вступили в силу изменения в порядке вступления в наследство. Теперь запрос данных для нотариуса осуществляется автоматически, что позволяет избежать необходимости наследникам предоставлять документы о смерти и родстве. Об этом рассказала адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.

«Главная новация — автоматический запрос данных. Если раньше наследники вынуждены были предоставлять нотариусу документы о смерти наследодателя и родстве с ним, то теперь это происходит автоматически», — передает слова Овцыновой РИА Новости.

Она добавила, что обмен информацией между нотариусами и ЗАГСом уменьшает возможность мошенничества. Автоматическая проверка родственных связей также снижает количество конфликтов между наследниками и разгружает суды. Тем не менее, Овцынова рекомендует наследникам не откладывать обращение к нотариусу и иметь с собой удостоверяющие документы.