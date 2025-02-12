Как изменился порядок вступления в наследство

Она добавила, что обмен информацией между нотариусами и ЗАГСом уменьшает возможность мошенничества. Автоматическая проверка родственных связей также снижает количество конфликтов между наследниками и разгружает суды. Тем не менее, Овцынова рекомендует наследникам не откладывать обращение к нотариусу и иметь с собой удостоверяющие документы.