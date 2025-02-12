СК начал проверку из-за отсутствия воды в деревне Хабаровск Иркутской области

В деревне Хабаровск, что в Иркутской области отсутствует водопровод. Есть единственная скважина, однако качество воды оставляет желать лучшего — она непригодная для питья и бытовых нужд из-за высокого содержания токсичных примесей. У жителей не остается иного выбора — они используют воду из колодцев и водоемов, которые находятся достаточно далеко, в других населенных пунктах.