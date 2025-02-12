СК начал проверку из-за отсутствия воды в деревне Хабаровск Иркутской области

В деревне Хабаровск, что в Иркутской области отсутствует водопровод. Есть единственная скважина, однако качество воды оставляет желать лучшего — она непригодная для питья и бытовых нужд из-за высокого содержания токсичных примесей. У жителей не остается иного выбора — они используют воду из колодцев и водоемов, которые находятся достаточно далеко, в других населенных пунктах.
Как стало известно КП-Иркутск, ситуацией заинтересовались прокуратура и Следком Иркутской области. Сейчас начали процессуальную проверку.
— Ранее прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением. Требовали, чтобы орган местного самоуправления организовал холодное водоснабжение надлежащего качества в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. Требования удовлетворил, ответчику дали отсрочку до 1 апреля 2025, — прокомментировали в ведомстве.
Устранение нарушений находится на контроле у прокуратуры региона. В это время председатель СУ СКР России Александр Бастрыкин заинтересовался происходящим и поручил доложить о результатах проверки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет вынужденно приземлился в аэропорту Братска из-за непогоды.