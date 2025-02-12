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Новосибирцы спорят о необходимости возрождения Фестиваля цветов

Последний раз фестиваль проходил с 24 июня по 2 июля 2023 года, и его возвращение приветствовали многие горожане.

Источник: Соцсети

Директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова выступила с инициативой о возрождении Фестиваля цветов на улице Ленина в своих соцсетях. В комментариях к записи Терешковой многие новосибирцы выражают поддержку инициативе.

«Здорово! И там обязательно нужно домики ремесленников разместить, потому что туристический маршрут и сувениры — одно целое!» — отметила жительница города.

Однако нашлись и те, кто высказался против возрождения фестиваля.

«Безвкусное убожество на уровне самодеятельности можно расположить за зданием Краеведческого музея. Все ваши цветочные фантазии и новогодние гирлянды могут там хоть круглогодично выставляться», — высказалась сибирячка.

Последний раз фестиваль проходил с 24 июня по 2 июля 2023 года, и его возвращение приветствовали многие горожане.

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