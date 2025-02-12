Новосибирцы спорят о необходимости возрождения Фестиваля цветов

Директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова выступила с инициативой о возрождении Фестиваля цветов на улице Ленина в своих соцсетях. В комментариях к записи Терешковой многие новосибирцы выражают поддержку инициативе.
«Здорово! И там обязательно нужно домики ремесленников разместить, потому что туристический маршрут и сувениры — одно целое!» — отметила жительница города.
Однако нашлись и те, кто высказался против возрождения фестиваля.
«Безвкусное убожество на уровне самодеятельности можно расположить за зданием Краеведческого музея. Все ваши цветочные фантазии и новогодние гирлянды могут там хоть круглогодично выставляться», — высказалась сибирячка.
Последний раз фестиваль проходил с 24 июня по 2 июля 2023 года, и его возвращение приветствовали многие горожане.