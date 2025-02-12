Ледовую переправу открыли на реке Нижней Тунгуске в Катангском районе

В Катанском районе Иркутской области 11 февраля 2025 открыли ледовую переправу. Дорога находится на реке Нижней Тунгуске в районе села Непа. Ее длина составляет 160 метров, ширина — шесть метров, а грузоподъемность — до 60 тонн. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС региона.
На сегодняшний день в Приангарье действует 47 зимников: шесть из них областные, остальные муниципальные. В ведомстве напомнили, что выезд на лед вне разрешенных мест строго запрещен. Машина в любой момент может уйти под лед. В целях безопасности необходимо соблюдать требования, прописанные на ограничительных знаках.
В это время продолжается обустройство переправы на остров Ольхон. Открытие запланировано на вторую половину февраля, однако все будет зависеть от погодных условий и ледовой обстановки.