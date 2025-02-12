Ледовую переправу открыли на реке Нижней Тунгуске в Катангском районе

На сегодняшний день в Приангарье действует 47 зимников: шесть из них областные, остальные муниципальные. В ведомстве напомнили, что выезд на лед вне разрешенных мест строго запрещен. Машина в любой момент может уйти под лед. В целях безопасности необходимо соблюдать требования, прописанные на ограничительных знаках.