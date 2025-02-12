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В зоне СВО погиб 34-летний штурмовик из Башкирии

Мужчина добровольно подписал контракт и отправился на службу.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии в деревне Азнагулово проводили в последний путь 34-летнего Наиля Муллабаева. Мужчина погиб в хоне СВО во время боевых действий.

Как рассказали в пресс-службе районной администрации, военнослужащий был родом из Бурзянского района. После учебы отправился в армию и служил в Хабаровске в реактивном дивизионе. Вернувшись, женился и поселился в Белорецке. Вскоре у него родилась дочь.

Решение уйти на службу в зону СВО Наиль Муллабаев принял в 2024-м году. Он служил в мотострелковом полку, в штурмовой роте. Погиб уроженец Башкирии 15 мая 2024 года при выполнении боевой задачи, через два месяца после подписания контракта.

— Наиль Нагимович был человеком слова и чести, с большим добрым сердцем. Очень любил свою семью, был трудолюбивым, общительным, доброжелательным, хорошим и преданным другом, — отметили в администрации Белоорецкого района.

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