В зоне СВО погиб 34-летний штурмовик из Башкирии

Как рассказали в пресс-службе районной администрации, военнослужащий был родом из Бурзянского района. После учебы отправился в армию и служил в Хабаровске в реактивном дивизионе. Вернувшись, женился и поселился в Белорецке. Вскоре у него родилась дочь.