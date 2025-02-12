В центре Москвы и на западе временно изменится схема движения

15, 16, 22 и 23 февраля с 00:01 до 05:00 перекроют движение на проспекте Багратиона и съездах на участках его пересечения с МКАД, улицей Кубинкой, Рублевским шоссе, Кутузовским проспектом, Проектируемым проездом № 1033, Шелепихинской набережной и Третьим транспортным кольцом.