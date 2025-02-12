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В центре Москвы и на западе временно изменится схема движения

Ограничения коснутся районов Мещанский, Дорогомилово, Кунцево и Фили-Давыдково.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В центре и на западе Москвы временно изменится схема движения транспорта.

13 февраля с 06:00 до 18:00 будет полностью закрыт для автомобилистов Малый Кисельный переулок на участке от Рождественского бульвара до Большого Кисельного переулка.

15, 16, 22 и 23 февраля с 00:01 до 05:00 перекроют движение на проспекте Багратиона и съездах на участках его пересечения с МКАД, улицей Кубинкой, Рублевским шоссе, Кутузовским проспектом, Проектируемым проездом № 1033, Шелепихинской набережной и Третьим транспортным кольцом.

Помимо этого, 15, 16, 22 и 23 февраля и 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 марта с 00:01 до 05:00 на участке Проектируемого проезда № 1033 в районе проспекта Багратиона будет недоступна для движения одна полоса.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом перекрытий.