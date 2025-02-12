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Самолет Петербург — Красноярск ушел на запасной аэродром в Абакан

Рейс FV 6573 авиакомпании «Россия», следовавший из Петербурга в Красноярск, ушел на запасной аэродром в Абакан, сообщает пресс-служба сибирской воздушной гавани.

Источник: Аргументы и факты

На борту лайнера находились 126 пассажиров.

Дело в том, что коэффициент сцепления взлетной полосы был низким. Это связано с сильным ветром, который установился в Красноярске рано утром 12 февраля по московскому времени.

В пресс-службе добавили, что прием воздушных судов в аэропорту возобновили в 08:30 по мск. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме, лайнер примут в 10:26.

Накануне «Ъ-СПб» сообщал, что вылет самолета авиакомпании «Северный ветер» из Петербурга в Казань задержали в связи с временным закрытием аэропорта в столице Татарстана.