В Омске сократили остановки на маршруте № 214

Как пояснили в минтрансе, изменения в схему были внесены, чтобы сохранить этот маршрут — на прежнюю не согласился ни один из перевозчиков. Сейчас его обслуживает индивидуальный предприниматель Кайрат Кусаинов. В ежедневном расписании автобуса — 9 рейсов туда и обратно.