В Омске сократили остановки на маршруте № 214

В Омске изменилась схема движения маршрута общественного транспорта № 214, который связывает ТЦ «Мега» и поселок Горячий ключ. Новую схему опубликовал телеграм-канал «Комнатный урбанист».
Если раньше этот автобус ходил извилистым путем и охватывал многие микрорайоны Левобережья, то сейчас он будет ходить напрямую: по бульвару Архитекторов, Волгоградской, Лукашевича и Дианова. Также специальные рейсы будут продлены до СНТ «Яблонька».
Как пояснили в минтрансе, изменения в схему были внесены, чтобы сохранить этот маршрут — на прежнюю не согласился ни один из перевозчиков. Сейчас его обслуживает индивидуальный предприниматель Кайрат Кусаинов. В ежедневном расписании автобуса — 9 рейсов туда и обратно.