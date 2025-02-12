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В Омске сократили остановки на маршруте № 214

Теперь общественный транспорт будет ездить напрямую.

Источник: Комсомольская правда

В Омске изменилась схема движения маршрута общественного транспорта № 214, который связывает ТЦ «Мега» и поселок Горячий ключ. Новую схему опубликовал телеграм-канал «Комнатный урбанист».

Если раньше этот автобус ходил извилистым путем и охватывал многие микрорайоны Левобережья, то сейчас он будет ходить напрямую: по бульвару Архитекторов, Волгоградской, Лукашевича и Дианова. Также специальные рейсы будут продлены до СНТ «Яблонька».

Как пояснили в минтрансе, изменения в схему были внесены, чтобы сохранить этот маршрут — на прежнюю не согласился ни один из перевозчиков. Сейчас его обслуживает индивидуальный предприниматель Кайрат Кусаинов. В ежедневном расписании автобуса — 9 рейсов туда и обратно.