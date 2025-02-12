Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
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МЧС предупредило о гололедице в Беларуси в среду

По данным синоптиков, в течение суток в стране существенных осадков не ожидается и по-прежнему будет прохладно.

Сейчас в Ричмонде: 4 м/с 93% 761 мм рт. ст. +2°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в среду, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики.

Спасатели предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

В Белгидрометцентре в свою очередь проинформировали, что 12 февраля установится облачная с прояснениями погода, будет без существенных осадков.

Утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер неустойчивый, скорость — 2−7 метров в секунду. Дневная температура воздуха будет колебаться от −7°С по северо-востоку до +1°С по юго-западу страны.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Гомеле в среду будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Утром местами сгустится слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки −3..-5°C.

В Витебске и Могилеве прогнозируются схожие погодные условия, но будет немного холоднее: облачно с прояснениями, вероятность осадков — 5−10%, утром слабый туман, гололедица, −4..-6°C.

В Гродно также в среду будет облачно с прояснениями и без осадков. Утром возможен слабый туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в этом областном центре составит от −2 до −4°C.

В Бресте будет немного теплее — −1..+1°, в остальном ожидается так же, как и в других областных центрах: облачно с прояснениями, без осадков, утренний слабый туман.