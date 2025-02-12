МЧС предупредило о гололедице в Беларуси в среду

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в среду, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики.
Спасатели предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
В Белгидрометцентре в свою очередь проинформировали, что 12 февраля установится облачная с прояснениями погода, будет без существенных осадков.
Утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер неустойчивый, скорость — 2−7 метров в секунду. Дневная температура воздуха будет колебаться от −7°С по северо-востоку до +1°С по юго-западу страны.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Гомеле в среду будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Утром местами сгустится слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки −3..-5°C.
В Витебске и Могилеве прогнозируются схожие погодные условия, но будет немного холоднее: облачно с прояснениями, вероятность осадков — 5−10%, утром слабый туман, гололедица, −4..-6°C.
В Гродно также в среду будет облачно с прояснениями и без осадков. Утром возможен слабый туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в этом областном центре составит от −2 до −4°C.
В Бресте будет немного теплее — −1..+1°, в остальном ожидается так же, как и в других областных центрах: облачно с прояснениями, без осадков, утренний слабый туман.