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В СЭС напомнили: прививка от менингита для паломников остается обязательной

Vaib.uz (Узбекистан. 12 февраля). В последние дни в социальных сетях распространяются слухи о том, что Саудовская Аравия якобы отменила требование об обязательной вакцинации против менингита для паломников.

В связи с этим пользователи утверждают, что теперь можно отправляться в Хадж и Умру без прививки.

Однако Комитет санитарно-эпидемиологического здоровья и общественного благополучия (СЭС) опроверг эти заявления.

В ведомстве напомнили, что Министерство здравоохранения Саудовской Аравии еще в декабре 2024 года выпустило нормативный документ, который четко предписывает: с 2025 года все паломники, отправляющиеся на Хадж и Умру, обязаны иметь документ, подтверждающий вакцинацию против менингита.

В СЭС подчеркнули, что никаких изменений в этом решении не было, и Саудовская Аравия не отменяла требования о наличии прививки.

В комитете также рекомендовали паломникам не пренебрегать прививкой. Вакцинация против менингита — не просто условие для въезда, но и важный шаг в предотвращении распространения инфекционных заболеваний. Это помогает сохранить эпидемиологическую стабильность в стране и защитить здоровье самих паломников.

медицина