В СЭС напомнили: прививка от менингита для паломников остается обязательной

В связи с этим пользователи утверждают, что теперь можно отправляться в Хадж и Умру без прививки.
Однако Комитет санитарно-эпидемиологического здоровья и общественного благополучия (СЭС) опроверг эти заявления.
В ведомстве напомнили, что Министерство здравоохранения Саудовской Аравии еще в декабре 2024 года выпустило нормативный документ, который четко предписывает: с 2025 года все паломники, отправляющиеся на Хадж и Умру, обязаны иметь документ, подтверждающий вакцинацию против менингита.
В СЭС подчеркнули, что никаких изменений в этом решении не было, и Саудовская Аравия не отменяла требования о наличии прививки.
В комитете также рекомендовали паломникам не пренебрегать прививкой. Вакцинация против менингита — не просто условие для въезда, но и важный шаг в предотвращении распространения инфекционных заболеваний. Это помогает сохранить эпидемиологическую стабильность в стране и защитить здоровье самих паломников.