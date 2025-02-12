В СЭС напомнили: прививка от менингита для паломников остается обязательной

В комитете также рекомендовали паломникам не пренебрегать прививкой. Вакцинация против менингита — не просто условие для въезда, но и важный шаг в предотвращении распространения инфекционных заболеваний. Это помогает сохранить эпидемиологическую стабильность в стране и защитить здоровье самих паломников.