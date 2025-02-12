Котокафе в Перми ищет новое помещение для переезда

«Уже много лет мы мечтаем о расширении нашего пространства и находимся в поиске большого светлого помещения в центре города. С большим пространством мы бы могли проводить больше событий, устраивать киновечера и организовывать мастер-классы. Сейчас площадь нашего помещения составляет 70 квадратных метров», — пишут в социальных сетях «Котовского».