В Иркутске продолжают подготовку к празднованию 80-летия Победы

Так в Иркутске в 2025 появится «Маршрут Победы», включающий в себя 80 памятных мест, связанных с ВОВ. Это различные аллеи, госпитали, мемориалы и другое. Также к 9 мая издадут первый том «Книги памяти героев СВО».