В Иркутске продолжают подготовку к празднованию 80-летия Победы

В Иркутске продолжается подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как стало известно КП-Иркутск, в администрации обсудили проведение основных мероприятий, украшение города, работу общественного транспорта и другое.
Так в Иркутске в 2025 появится «Маршрут Победы», включающий в себя 80 памятных мест, связанных с ВОВ. Это различные аллеи, госпитали, мемориалы и другое. Также к 9 мая издадут первый том «Книги памяти героев СВО».
В апреле состоится три бесплатных концерта, выступление подготовит заслуженный коллектив «Ансамбль песни и пляски “Красная звезда” Ракетных войск стратегического назначения». Также пройдут акции — «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», «Помни меня».
Затем 1 мая у стелы «Иркутск — город трудовой доблести» в 12:00 проведут праздничный митинг-концерт, завершится он запуском фейерверка. 8 мая откроют мемориальную доску участнику ВОВ Павлу Погодаеву, установят ее на улице 4 Советской, 47.
День Победы, 9 мая, начнется с митинги у мемориала «Вечный огонь». Гостей и жителей города ждет выступление силовых структур и концерты. Более точный план мероприятий появится чуть позже.
Отметим, на сегодняшний день в Иркутске живет 688 человек, прошедших Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда, а также труженики тыла и узники концлагерей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ледовую переправу открыли на реке Нижней Тунгуске в Катангском районе.