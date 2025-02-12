В Башкирии лидером по снижению цен стали куриные яйца

Стало известно, какие продукты сначала года подешевели сильнее всего в Башкирии. По словам статистиков, заметнее всех в цене упали куриные яйца. За полтора месяца их стоимость уменьшилась на два процента.
— Сейчас десяток можно приобрести за 98,16 рубля, — рассказали в Росстат.
Вторую строчку по снижению цен занимает сахар. Килограмм продукта теперь можно купить за 64,79 рублей, что на 1,8% меньше.
Замыкает эту тройку продуктов печенье, стоимость которого с начала года снизилась на 1% и составляет 240,25 рублей.
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