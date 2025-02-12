В Беларуси один из мобильных операторов объявил о повышении тарифов. Подробности сообщили в пресс-службе оператора life:).
В сообщении сказано, что стоимость некоторых тарифов и услуг изменится с 27 февраля 2025 года. Согласно опубликованной информации, тарифный план «Бесконечный» будет стоить 18,9 рубля в месяц, «Бесконечный Pro» — 30,9 рубля. Что касается тарифа «Старт», то есть стоимость составит 7 рублей. Вместе с тем тариф «Умные вещи» будет стоить 10,9 рубля. Говорится, что стоимость тарифного плана «Безлимит Лайт» окажется 11,9 рубля, а «Голос» — 18,9 рубля.
Кроме того, на некоторых тарифах указанного оператора будет изменен размер интернет-трафика. К примеру, «Вместе 1» и «Мультинет» добавят 10 гигабайт, но вместе с этим стоимость вырастет до 29,9 рубля. Также мобильный оператор предупредил, что тарифный план «Вместе 3» будет закрыт с 1 марта, а всех его пользователей переведут на «Вместе 2». Стоимость данного тарифного плана составит 39,9 рубля.
Оператор обращает внимание на то, что для переноса остатка минут и гигабайт на следующий период нужно будет вовремя вносить абонентскую плату. Также изменения затронут и бизнес-клиентов: вырастет абонплата, но минут и гигабайт станет больше.
Ранее «Белтелеком» объявил об изменениях для абонентов с 1 марта 2025 года.
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