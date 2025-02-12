В Беларуси один из мобильных операторов объявил о повышении тарифов

Кроме того, на некоторых тарифах указанного оператора будет изменен размер интернет-трафика. К примеру, «Вместе 1» и «Мультинет» добавят 10 гигабайт, но вместе с этим стоимость вырастет до 29,9 рубля. Также мобильный оператор предупредил, что тарифный план «Вместе 3» будет закрыт с 1 марта, а всех его пользователей переведут на «Вместе 2». Стоимость данного тарифного плана составит 39,9 рубля.