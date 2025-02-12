Тёплая суббота и снежное воскресенье ожидаются в Приморье

В ночь с субботы на воскресенье циклон будет смещаться над Приморьем, поворачивая на Японское море, в отдельных районах возможен снег. Ночь будет теплее предыдущей, а днём в регион вторгнется антициклон, который вызовет похолодание на 1 — 5 градусов и усиление северо-западного ветра. Во Владивостоке ночь на 16 февраля тоже будет прохладнее предыдущей, минимальная температура понизится до −6…-8 °С, а дневная опустится до 0…-3 °С. Зато осадков в дальневосточной столице не ожидается, только ветер.