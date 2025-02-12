Тёплая суббота и снежное воскресенье ожидаются в Приморье

В субботу, 15 февраля, циклон принесёт региону волну тепла и облачность, но осадков не предвидится. Ночное выхолаживание остановится на отметках −11…-19 °С, на побережье −4…-10 °С, в том числе во Владивостоке −4…-6 °С. Днём почти повсеместно установятся положительные температуры до +6 °С, в северных районах местами сохранится слабый морозец.
В ночь с субботы на воскресенье циклон будет смещаться над Приморьем, поворачивая на Японское море, в отдельных районах возможен снег. Ночь будет теплее предыдущей, а днём в регион вторгнется антициклон, который вызовет похолодание на 1 — 5 градусов и усиление северо-западного ветра. Во Владивостоке ночь на 16 февраля тоже будет прохладнее предыдущей, минимальная температура понизится до −6…-8 °С, а дневная опустится до 0…-3 °С. Зато осадков в дальневосточной столице не ожидается, только ветер.
Так как предыдущая неделя была морозной, в морской акватории Приморья усилился процесс ледообразования. Полностью покрылись льдом бухты Новик, Воевода, Рында острова Русский, бухты залива Посьет и залив Славянский, толщина льда достигает 35 сантиметров.