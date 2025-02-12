Пожарный из Новочеркасска сделал из снега скульптуру змеи

Пожарный Сергей Шельпов в Новочеркасске слепил из снега скульптуру в виде символа года — змеи. Хладнокровная свернулась в кольцо и обвила цифры 2025, которые тоже сделаны из снега. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Спасатель слепил фигуру в пожарной части, где служит.
— Материалы для изготовления скульптур у Сергея Шельпова традиционные — снег и вода для укрепления формы на морозе, — говорится в сообщении.
Кстати, Сергей Шельпов делает скульптуры из снега уже 13 лет. Среди его работ есть сказочные персонажи, символы года и герои из советских мультиков.