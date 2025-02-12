Пожарный из Новочеркасска сделал из снега скульптуру змеи

Пожарный Сергей Шельпов в Новочеркасске слепил из снега скульптуру в виде символа года — змеи. Хладнокровная свернулась в кольцо и обвила цифры 2025, которые тоже сделаны из снега. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.