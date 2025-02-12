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Это не мошенники: насторожившихся из-за квитанций жителей Хабаровского края успокоили

Жителям Хабаровска и района имени Лазо в Хабаровском крае не стоит волноваться из-за новых квитанций на оплату услуги по обращению с ТКО, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: Региональная строительная компания

С 1 января 2025 года региональным оператором по обращению с ТКО в Хабаровске и районе им. Лазо избрана компания «РегСтройКом».

«Квитанции на оплату услуги по обращению с ТКО (вывоз мусора), которые вы получили от “РегСтройКом” (“Региональная Строительная Компания”) за январь-2025, законны и не являются мошенническими!», — сообщает в своём Telegram-канале (18+) региональный оператор по обращению с ТКО в Хабаровске и районе имени Лазо.

Если у вас остались вопросы, можете их задать по телефону горячей линии регоператора — 46−56−12 (ежедневно с 09.00 до 18.00).

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