Это не мошенники: насторожившихся из-за квитанций жителей Хабаровского края успокоили

С 1 января 2025 года региональным оператором по обращению с ТКО в Хабаровске и районе им. Лазо избрана компания «РегСтройКом».
«Квитанции на оплату услуги по обращению с ТКО (вывоз мусора), которые вы получили от “РегСтройКом” (“Региональная Строительная Компания”) за январь-2025, законны и не являются мошенническими!», — сообщает в своём Telegram-канале (18+) региональный оператор по обращению с ТКО в Хабаровске и районе имени Лазо.
Если у вас остались вопросы, можете их задать по телефону горячей линии регоператора — 46−56−12 (ежедневно с 09.00 до 18.00).