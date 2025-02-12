Это не мошенники: насторожившихся из-за квитанций жителей Хабаровского края успокоили

«Квитанции на оплату услуги по обращению с ТКО (вывоз мусора), которые вы получили от “РегСтройКом” (“Региональная Строительная Компания”) за январь-2025, законны и не являются мошенническими!», — сообщает в своём Telegram-канале (18+) региональный оператор по обращению с ТКО в Хабаровске и районе имени Лазо.