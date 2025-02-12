Курицы снесли более миллиарда яиц в Иркутской области в 2024

В Иркутской области в 2024 году куры снесли 1,015 миллиардов штук яиц, а это почти на 28 миллионов больше, чем годом ранее. Как стало известно КП-Иркутск, в среднем каждая курица снесла 337 яиц.
Таким образом, выпуск данной продукции превысил планируемый объем и увеличился на 2,8%. В целом регион сам обеспечивает себя куриными яйцами на 150%. Дальнейшая цель — сохранять показатели.
Отметим, в Приангарье есть региональная субсидия, направленная на возмещение части затрат на приобретение различного оборудования, необходимого как для переработки мяса, так и для инкубации яиц.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжают в Иркутске. Администрация запланировала проведение различных митингов, концертов и акций.