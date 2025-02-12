Белорус задолжал оператору одну копейку 14 лет назад — долг вырос в 1500 раз

Мужчина посчитал, что за 14 лет долг вырос в 1500 раз. Вместе с тем он добавил, что поинтересовался у оператора могла ли и дальше расти сумма. На это ему ответили, что не знают и сказали, что в сложившейся ситуации виноват он сам, добавив, что нужно самому отслеживать свои задолженности. Однако, как говорит гомельчанин, сделать это невозможно, так как задолженность нигде не отображалась.