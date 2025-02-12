Белорус задолжал оператору одну копейку 14 лет назад — долг вырос в 1500 раз. Подробности рассказали в эфире телеканала «Беларусь 4 Гомель».
Житель Гомеля хотел купить на сайте мобильного оператора планшет в рассрочку.
— Когда заполнил все пункты, нажал «оформить заказ» и на сайте выскочило окно, что заказ невозможен, оплатите задолженность с учетом штрафных санкций, — пояснил гомельчанин.
Он добавил, что в этот же момент позвонил мобильному оператору, чтобы узнать про задолженность. Ему сообщили, что никакой задолженности нет и посоветовали положить на телефон пять рублей, чтобы баланс составлял больше указанной суммы. После этого ситуация не изменилась.
— Спустя несколько минут оператор мне говорит, что я должен заплатить одну копейку с 2011 года. Но с учетом штрафных санкций это уже неустойка 15 рублей с этой копейки.
Мужчина посчитал, что за 14 лет долг вырос в 1500 раз. Вместе с тем он добавил, что поинтересовался у оператора могла ли и дальше расти сумма. На это ему ответили, что не знают и сказали, что в сложившейся ситуации виноват он сам, добавив, что нужно самому отслеживать свои задолженности. Однако, как говорит гомельчанин, сделать это невозможно, так как задолженность нигде не отображалась.
В эфире телеканала уточнили, что мужчина выплатил долг, но также обратился в управление мобильного оператора с жалобой, на которую ответили письменно. Ситуация была пересмотрена. Выяснилось, что документы, которые подтверждали несоблюдение условий договора, отсутствуют по причине истекшего срока их хранения. По указанным обстоятельствам компания аннулировала списание 15 рублей и вернула средства на баланс лицевого счета гомельчанина.
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