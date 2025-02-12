К возможным весенним паводкам готовятся в Ростовской области

В Ростовской области стали готовиться к возможным паводкам. Об этом сообщили в министерстве природы региона.
— В 2025 году с целью обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и минимизации ущербов от негативного воздействия вод межведомственной комиссией ведется работа по обследованию зон возможного затопления паводкоопасных участков водных объектов, гидротехнических сооружений прудов, водохранилищ, — говорится в сообщении.
Сейчас обследуют зоны возможного затопления. В Красносулинском, Октябрьском районах и Шахтах уже обследовали семь сооружений. До конца марта изучат еще 11 гидротехнических сооружений и три паводкоопасных участка водных объектов на территории Обливского, Каменского, Тацинского, Заветинского, Куйбышевского, Красносулинского, Зерноградского и Тарасовского районов, а также на территории Новочеркасска.