К возможным весенним паводкам готовятся в Ростовской области

Сейчас обследуют зоны возможного затопления. В Красносулинском, Октябрьском районах и Шахтах уже обследовали семь сооружений. До конца марта изучат еще 11 гидротехнических сооружений и три паводкоопасных участка водных объектов на территории Обливского, Каменского, Тацинского, Заветинского, Куйбышевского, Красносулинского, Зерноградского и Тарасовского районов, а также на территории Новочеркасска.