Мэр Хабаровска поручил проверить люки на герметичность после гибели ребенка

«Выражаю искренние соболезнования родным. Поручил всем городским службам провести объезд и проверить люки по всему Хабаровску, чтобы они были герметично закрыты. Особенно уделить внимание дворам, где не сразу видно, закрыт ли люк», — сказал глава города.