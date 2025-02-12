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Мэр Хабаровска поручил проверить люки на герметичность после гибели ребенка

Семилетний мальчик упал в канализационный колодец на улице Суворова.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске в частном секторе на улице Суворова семилетний мальчик провалился в открытый канализационный колодец. Ребенка спасти не удалось. Мэр города Сергей Кравчук поручил срочно проверить люки по всему городу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Выражаю искренние соболезнования родным. Поручил всем городским службам провести объезд и проверить люки по всему Хабаровску, чтобы они были герметично закрыты. Особенно уделить внимание дворам, где не сразу видно, закрыт ли люк», — сказал глава города.

По факту следственным управлением СК России по Хабаровскому краю и ЕАО начато уголовное дело.