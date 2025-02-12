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В Омской области планируют расширить две федеральные трассы

Работы будут проведены во время капитального ремонта.

Источник: Комсомольская правда

Во время своей командировки в Москву губернатор Виталий Хоценко встретился с главой Росавтодора Романом Новиковым. Обсуждалось восстановление дорог после паводка и возможность расширения нескольких федеральных трасс.

Губернатор рассказал о планах Омской области расширить до четырех полос участки двух федеральных трасс: А-320 — от Омска до границы с Казахстаном — и Р-254 «Иртыш» в пределах Омской области.

Это позволит увеличить пропускную способность важных автомагистралей. Работы планируется провести во время капитального ремонта трасс.