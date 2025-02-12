В Омской области планируют расширить две федеральные трассы

Во время своей командировки в Москву губернатор Виталий Хоценко встретился с главой Росавтодора Романом Новиковым. Обсуждалось восстановление дорог после паводка и возможность расширения нескольких федеральных трасс.
Губернатор рассказал о планах Омской области расширить до четырех полос участки двух федеральных трасс: А-320 — от Омска до границы с Казахстаном — и Р-254 «Иртыш» в пределах Омской области.
Это позволит увеличить пропускную способность важных автомагистралей. Работы планируется провести во время капитального ремонта трасс.