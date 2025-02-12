«Снежный десант» завершил свою работу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершилась Всероссийская социально-патриотическая акция «Снежный десант РСО», которая в год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводилась под девизом «Снежный десант РСО. Десант Победы». Проведение таких мероприятий отвечает задачам нового национального проекта «Молодежь и дети», сообщает ИА AmurMedia.
Как сообщили в комитете по делам молодежи правительства края, в рамках акции студенческие отряды региона выезжали в поселки края, где оказывали адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым гражданам, многодетным семьям. Молодежь края присоединяется к «Снежному десанту» уже в восьмой раз. В этом году акция реализуется при поддержке Росмолодёжь. Гранты.
— Акция проходила с 29 января по 9 февраля. За это время 10 студенческих отрядов посетили 16 населенных пунктов в пяти муниципальных районах края. Они оказали шефскую помощь 106 семьям. Провели более 15 культурно-массовых мероприятий для жителей поселков и почти 350 уроков для более 2,2 тысячи школьников. Кроме того, они помогали бороться с последствиями мощного циклона — расчищали дворы и территории от снега, — рассказали в комитете.
В ведомстве уточнили, что в этом году в составе десанта были и два новых отряда. Всего в акции приняло участие 150 бойцов студотрядов — опытных и новичков.
— Это значимое мероприятие для сохранения исторической памяти и оказания реальной помощи нуждающимся. География работы десанта довольно обширна, ведь ребята побывали в Ванино, Троицком, Георгиевке, Вяземском, а также в таких отдаленных пунктах, как Уктур, выполнив большой пласт социально-значимой работы, — отметила член правления Хабаровского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Кристина Миниханова.
Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, «Снежный десант РСО» — молодежная добровольческая (волонтерская) акция, включающая комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи, создание условий для реализации их потенциала в социально-экономической сфере, патриотическое воспитание, просветительскую деятельность и формирование ценностей здорового образа жизни.