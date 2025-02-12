«Снежный десант» завершил свою работу в Хабаровском крае

— Акция проходила с 29 января по 9 февраля. За это время 10 студенческих отрядов посетили 16 населенных пунктов в пяти муниципальных районах края. Они оказали шефскую помощь 106 семьям. Провели более 15 культурно-массовых мероприятий для жителей поселков и почти 350 уроков для более 2,2 тысячи школьников. Кроме того, они помогали бороться с последствиями мощного циклона — расчищали дворы и территории от снега, — рассказали в комитете.