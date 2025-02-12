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В Приморье задержали заражённые карантинным вредителем цветы из Китая

Часть партии подлежит уничтожению.

В Приморье специалисты Россельхознадзора предотвратили поставку партии цветов из Китая, в которой был выявлен карантинный вредитель, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

8 февраля на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный» инспекторы Россельхознадзора досмотрели партию цветов в количестве более 110 тысяч штук, прибывшую автомобильным транспортом. В 650 штуках оксипеталума был обнаружен западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande) — опасный вредитель, внесенный в перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Заключение о заражении продукции выдали специалисты Дальневосточного филиала ФГБУ «ВНИИКР». Управление Россельхознадзора запретило выпуск зараженной продукции. По решению собственника, зараженные цветы подлежат уничтожению.

Напомним, Приморский Россельхознадзор запретил выпуск в оборот крупную партию мандаринов из Пакистана общим весом 26,6 тонны. Специалисты обнаружили в цитрусовых личинок средиземноморской плодовой мухи — карантинного вредителя для стран-членов Евразийского экономического союза.

флора и фауна