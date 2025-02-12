В Приморье задержали заражённые карантинным вредителем цветы из Китая

8 февраля на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный» инспекторы Россельхознадзора досмотрели партию цветов в количестве более 110 тысяч штук, прибывшую автомобильным транспортом. В 650 штуках оксипеталума был обнаружен западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande) — опасный вредитель, внесенный в перечень карантинных объектов ЕАЭС.