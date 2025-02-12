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С бойцом СВО Иннокентием Петуховым простились в Качугском районе

Герой отправился «за ленточку» по контракту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иннокентий Петухов из Качугского района Иркутской области погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района.

Мужчина отправился в зону проведения СВО по контракту в октябре 2023. Стал штурмовиком в мотострелковой части. Товарищи Иннокентия отмечали, что он был храбрым и мужественным, всегда приходил на помощь в трудную минуту.

— Боец ушёл в последний штурм 19 октября 2024 под городом Курахово Покровского района Донецкой народной республики. Он отдал свою жизнь за освобождение этого крупного города, который полностью был отбит у врага только в начале января 2025, — рассказали в пресс-службе администрации.

Иннокентию Петухову было 27 лет. Прощание со штурмовиком состоялось 11 февраля в селе Бирюлька.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пулеметчик Вячеслав Парфенов из Качугского района погиб в зоне СВО.