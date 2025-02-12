С бойцом СВО Иннокентием Петуховым простились в Качугском районе

— Боец ушёл в последний штурм 19 октября 2024 под городом Курахово Покровского района Донецкой народной республики. Он отдал свою жизнь за освобождение этого крупного города, который полностью был отбит у врага только в начале января 2025, — рассказали в пресс-службе администрации.