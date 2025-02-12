Собянин: Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию видов

«Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию коллекции — в ней свыше 1 тыс. 200 видов. Среди них — редчайшие животные, которых почти не осталось в природе. Например, амурские леопарды или суматранские орангутаны. Сегодня Московский зоопарк отмечает свой 161-й день рождения. В честь этого пройдут тематические экскурсии, мастер-классы, лекции, показы фильмов, интерактивные занятия и квесты. Посетить их можно с 12 по 16 февраля», — написал Собянин.