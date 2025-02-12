Собянин: Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию видов

«Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию коллекции — в ней свыше 1 тыс. 200 видов. Среди них — редчайшие животные, которых почти не осталось в природе. Например, амурские леопарды или суматранские орангутаны. Сегодня Московский зоопарк отмечает свой 161-й день рождения. В честь этого пройдут тематические экскурсии, мастер-классы, лекции, показы фильмов, интерактивные занятия и квесты. Посетить их можно с 12 по 16 февраля», — написал Собянин.
По его словам, всего в прошлом году в зоопарке появились 300 новых обитателей из двух десятков регионов России и других стран. Среди них — три малайских медвежонка: Маша, Лучик и Звездочка. Имена выбраны москвичами в проекте «Активный гражданин».
Так, на экспозиции «Остров зверей» теперь можно увидеть пятнистых гиен. Кроме того, в рамках международного сотрудничества привезли черного грифа из зоопарка Алма-Аты.
«В зоосад в Великом Устюге прибыли два зубра из Беларуси. Это часть программы по формированию устойчивой популяции этих животных», — подчеркнул мэр.
Также он отметил, что на подмосковной территории зоопарка с августа живут 37 собак, перевезенных из приютов Курской области. О них заботятся сотрудники и волонтеры.