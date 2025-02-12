В Перми приступили к созданию научной 3D-модели скелета трогонтериевого слона

По словам ученого, 3D-сканирование — это быстрый и бережный способ оцифровки костей древнего животного для изготовления их моделей. Используя 3D-модели, можно реконструировать кости, восстановить недостающие части и даже симулировать движения. Пермский краеведческий музей планирует воссоздать научную копию скелета трогонтериевого слона из современных материалов в масштабе 1:1, а это порядка 3,5 м в высоту и около 7−8 м в длину, если считать от края бивней до кончика хвоста. Как отметил Мащенко, в ходе раскопок на местонахождении животного удалось обнаружить и извлечь из грунта примерно 60% от всего скелета трогонтериевого слона, поэтому при сканировании недостающие кости будут воссозданы на основе скелета мамонта, который находится в Музее пермских древностей.