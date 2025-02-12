«Приняли 6000 наличными и не выдали чек». Минчанин написал жалобу в налоговую на СТО

Налоговая пришла на СТО с проверкой после жалобы минчанина, которому не дали чек. Подробности сообщили в пресс-службе Управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.
Говорится, что сотрудники налоговой инспекции проводили процессуальные мероприятия в одном из минских СТО, где сотрудник не выдал чек. В ведомстве обратили внимание на то, что житель Минска написал жалобу, в которой сказано, что работники СТО приняли у него 6000 рублей наличными и не выдали платежный документ.
«Мы выяснили этому причину, и она на удивление банальна: услугу клиенту оказал нелегал…» — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что в отношении нарушителя будет составлен протокол по части 2 статьи 13.3 Кодекса об административных правонарушениях. Ему грозит штраф в размере до 100 базовых величин, или 4200 рублей (по состоянию на 12 февраля 2025 года). Также ему грозит конфискация до 100% незаконного дохода.
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