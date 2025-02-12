«Приняли 6000 наличными и не выдали чек». Минчанин написал жалобу в налоговую на СТО

Говорится, что сотрудники налоговой инспекции проводили процессуальные мероприятия в одном из минских СТО, где сотрудник не выдал чек. В ведомстве обратили внимание на то, что житель Минска написал жалобу, в которой сказано, что работники СТО приняли у него 6000 рублей наличными и не выдали платежный документ.