Жилинспекция Татарстана запустила телеграмм-бот

«Теперь не нужно тратить время на поиск нужных данных. Среди ключевых возможностей сервиса — пошаговые инструкции по подаче обращений и жалоб, разъяснения по актуальным жилищным вопросам, а также контакты аварийных служб. Пользователи смогут быстро найти нужную информацию без необходимости обращаться в инспекцию лично или искать данные на сторонних ресурсах», — отметили в жилинспекции.