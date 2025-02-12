Жилинспекция Татарстана запустила телеграмм-бот

«Теперь не нужно тратить время на поиск нужных данных. Среди ключевых возможностей сервиса — пошаговые инструкции по подаче обращений и жалоб, разъяснения по актуальным жилищным вопросам, а также контакты аварийных служб. Пользователи смогут быстро найти нужную информацию без необходимости обращаться в инспекцию лично или искать данные на сторонних ресурсах», — отметили в жилинспекции.
Телеграм-бот (@Gji_RT_bot) работает круглосуточно, регулярно дополняется новыми материалами в соответствии с запросами татарстанцев.
«Запуск телеграм-бота направлен на повышение доступности информации и упрощение взаимодействия жителей республики с Государственной жилищной инспекцией», — заключили в ГЖИ.