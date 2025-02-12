За неделю 33 тысячи свердловчан заболели ОРВИ

Большую часть, а именно 60,1% заболевших, составляют дети.
«В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ в лабораториях “Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области” и медицинских организаций за неделю обследовано 695 человек. Обнаружены вирусы гриппа А и В, парагриппа, SARS-CoV-2, риновирусы, сезонные коронавирусы, боковирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, РС-вирусы», — сообщает ведомство.
Сильнее всего болеют жители Уральского, ЗАТО Свободный и Ревды — там показатели заболеваемости выше среднеобластного уровня. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировали 16,5% тыс. случаев ОРВИ, что на 13,3% выше показателей прошлой недели и на 14% ниже среднего многолетнего уровня. При этом эпидемиологи отмечают, что ситуация с заболеванием прогнозируемая и управляемая.
В образовательных учреждениях введены входные фильтры, в медицинских и социальных — рекомендован масочных режим, ограничено посещение стационаров навещающими, усилен дезрежим.
Уральцам рекомендуют:
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать спиртосодержащим средством,
- избегать прикосновений к своему лицу,
- соблюдать масочный режим и не забывать о социальной дистанции в местах скопления людей,
- соблюдать меры предосторожности при уходе за больным членом семьи,
- вести здоровый образ жизни.