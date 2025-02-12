За неделю 33 тысячи свердловчан заболели ОРВИ

Сильнее всего болеют жители Уральского, ЗАТО Свободный и Ревды — там показатели заболеваемости выше среднеобластного уровня. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировали 16,5% тыс. случаев ОРВИ, что на 13,3% выше показателей прошлой недели и на 14% ниже среднего многолетнего уровня. При этом эпидемиологи отмечают, что ситуация с заболеванием прогнозируемая и управляемая.