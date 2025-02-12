Врачи Мариинской больницы провели уникальную операцию по трансплантации искусственного левого желудочка

Об этом сообщила пресс-служба городского правительства через свой Telegram-канал.
Операция состоялась в декабре 2024 года, после чего пациент прошел плановое обследование. Такие операции представляют собой значительный прорыв в медицинской сфере. Трансплантация сердца подходит далеко не каждому пациенту из-за наличия противопоказаний. Искусственный желудочек может поддерживать жизнедеятельность пациента до тех пор, пока не будет найден подходящий донорский орган.
Программа лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью четвертой степени была инициирована губернатором. В прошлом году в Мариинской больнице было проведено четыре подобных операции, в 2025 году планируется провести десять операций, а в следующем году — двадцать.
Ранее мы сообщили о том, что петербургские медики провели рекордное количество трансплантаций в 2024 году.