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Врачи Мариинской больницы провели уникальную операцию по трансплантации искусственного левого желудочка

Хирурги Мариинской больницы Петербурга выполнили уникальную операцию по трансплантации искусственного левого желудочка пациенту с хронической сердечной недостаточностью, тем самым спасли ему жизнь.

Об этом сообщила пресс-служба городского правительства через свой Telegram-канал.

Операция состоялась в декабре 2024 года, после чего пациент прошел плановое обследование. Такие операции представляют собой значительный прорыв в медицинской сфере. Трансплантация сердца подходит далеко не каждому пациенту из-за наличия противопоказаний. Искусственный желудочек может поддерживать жизнедеятельность пациента до тех пор, пока не будет найден подходящий донорский орган.

Программа лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью четвертой степени была инициирована губернатором. В прошлом году в Мариинской больнице было проведено четыре подобных операции, в 2025 году планируется провести десять операций, а в следующем году — двадцать.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские медики провели рекордное количество трансплантаций в 2024 году.

медицина