Врачи Мариинской больницы провели уникальную операцию по трансплантации искусственного левого желудочка

Операция состоялась в декабре 2024 года, после чего пациент прошел плановое обследование. Такие операции представляют собой значительный прорыв в медицинской сфере. Трансплантация сердца подходит далеко не каждому пациенту из-за наличия противопоказаний. Искусственный желудочек может поддерживать жизнедеятельность пациента до тех пор, пока не будет найден подходящий донорский орган.