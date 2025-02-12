И можно ли утолить кадровый голод мамами в декрете и принудительными отработками

Вот, например, школа последние десятилетия иначе вообще не работает. Дело ведь не только в том, что предметники ишачат на 1,5 ставки, и это все уроки. Нет, распиливаются между учителями ставки методистов, педагогов-организаторов, завхозов. Руководители часто приговаривают, что по смежной части и делать-то ничего не надо — так, пара отчетов лишних да три мероприятия в год, — зато зарплата будет хотя бы средняя по региону. А потом на дискотеке дежурь, елку для первоклашек устрой, на спартакиаду подростков отвези, концерт к 8 Марта организуй, документы в район отправь, на совещание в центр смотайся. Что значит — уроки некогда вести? Вы уж там как-нибудь объедините приятное с полезным, по дороге на спартакиаду теорему Пифагора учите.