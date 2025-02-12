В Думе заявили о необходимости защитить детей от имен Пельмень и Тумбочка

«В детстве, в саду и в младшей школе мне мое имя очень нравилось, я им всем так представлялась. В средней школе уже начала представляться Полиной, чтобы лишних вопросов не было… Сейчас имя все еще нравится, нет проблем, чтобы его использовать, но в основном использую все же Полину… Родители объясняли, что по святцам такое выбрали. До этого хотели назвать Таисией (слава богу, что не назвали, терпеть не могу это имя). А мое предложил дедушка, сначала он топил за Варвару, но проиграл [и предложил Полину]. А поскольку Полины в святцах нет, покрестили Апполинарией. Еще был вариант Пелагея, но его отмели за “деревенскостью”, — пояснила “Газете.Ru” Апполинария.