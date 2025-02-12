Получены пленки нитрида алюминия высокого качества

В пресс-службе ТАСС пояснили, что полученные пленки используются в резонаторах для систем связи. «Более высокие частоты, на которых могут работать резонаторы с пленками AlN, как раз и дают высокую скорость передачи данных. Естественно, в резонаторах могут использоваться только пленки самого высокого качества. Такого качества мы смогли достичь», — приводит пресс-служба слова разработчиков.