Получены пленки нитрида алюминия высокого качества

НОВОСИБИРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета получили пленки нитрида алюминия высокого качества. В будущем они могут использоваться для систем связи 5G, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Научные сотрудники Новосибирского государственного университета оптимизировали параметры процесса магнетронного распыления для получения пленок нитрида алюминия с наилучшими характеристиками. Результаты данной комплексной исследовательской работы показали, что полученные пленки нитрида алюминия благодаря своим свойствам и характеристикам найдут широкое применение в сфере систем передачи информации и мобильной связи в формате 5G», — рассказали в вузе.
В пресс-службе ТАСС пояснили, что полученные пленки используются в резонаторах для систем связи. «Более высокие частоты, на которых могут работать резонаторы с пленками AlN, как раз и дают высокую скорость передачи данных. Естественно, в резонаторах могут использоваться только пленки самого высокого качества. Такого качества мы смогли достичь», — приводит пресс-служба слова разработчиков.
Ученые получили пленки на специальной установке магнетронного распыления — это технология нанесения тонких пленок на подложку. Ученые определили набор приемлемых параметров (температура подложки, давление, потоки газов). «Мы показали почти идеальную текстуру кристаллитов пленок, требуемую для применений в резонаторах. Выяснилось, что кристаллиты выстраиваются в ориентированные столбики не сразу от подложки, а после формирования тонкого (около 20 нм) подслоя», — цитирует пресс-служба одного из авторов исследования Владимира Шаяпова.
Ученые работают над созданием прототипов многослойных резонаторов. Кроме этого, они планируют модифицировать свою установку для получения пленок. После модификации у них появится возможность исследовать сразу несколько вариантов резонаторов с различными металлическими слоями.