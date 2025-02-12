Свинья крупной белой породы за раз родила 16 поросят в Иркутской области

В Иркутской области с начала 2025 года на счет появилось 17,8 тысячи поросят. Необходимо отметить, что это рекордное количество родившихся животных. Показатели увеличились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024. Как стало известно КП-Иркутск, на сегодняшний день в регионе насчитывается 152,8 тысячи свиней.