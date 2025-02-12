Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свинья крупной белой породы за раз родила 16 поросят в Иркутской области

Всего с начала 2025 на счет появилось 17,8 тысячи поросят.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с начала 2025 года на счет появилось 17,8 тысячи поросят. Необходимо отметить, что это рекордное количество родившихся животных. Показатели увеличились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024. Как стало известно КП-Иркутск, на сегодняшний день в регионе насчитывается 152,8 тысячи свиней.

При рождении средний вес животного равняется 715 граммам. Одна из свиней из семейства Беатриса крупной белой породы за раз родила рекордное количество поросят — стала мамой 16 животных.

Увеличение показателей напрямую связано с правильно подобранным кормом, высокими продуктивными характеристиками пород, современными технологическими процессами на производстве. Еще один из ключевых факторов — внимательное отношение персонала.

Отметим, на сегодняшний день в Приангарье действует один сельскохозяйственный производственный кооператив промышленного свиноводства. Условия там полностью соответствуют мировым стандартам.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что курицы снесли более миллиарда яиц в Иркутской области в 2024.