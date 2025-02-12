В городах Татарстана начали отменять туристический налог

На прошедшей неделе февраля пять сельских поселений Чистопольского района — Кубасское, Нижнекондратинское, Малотолкишское, Татарско-Елтанское и Булдырское — выразили решение об отмене налога. В Нижнекондратинском сельском поселении объяснили, что отмена налога оправдана его неэффективностью.