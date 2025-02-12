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В городах Татарстана начали отменять туристический налог

Первым городом стал Чистополь.

В Чистополе отменили введённый с 1 января 2025 года туристический сбор. Это решение приняли депутаты городского совета на заседании, прошедшем в понедельник.

На прошедшей неделе февраля пять сельских поселений Чистопольского района — Кубасское, Нижнекондратинское, Малотолкишское, Татарско-Елтанское и Булдырское — выразили решение об отмене налога. В Нижнекондратинском сельском поселении объяснили, что отмена налога оправдана его неэффективностью.

Ранее глава комитета РТ по туризму Сергей Иванов советовал муниципалитетам не торопиться с введением туристического сбора, объясняя это наличием «множества нюансов».

налоги
туризм и отдых