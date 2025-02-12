В городах Татарстана начали отменять туристический налог

В Чистополе отменили введённый с 1 января 2025 года туристический сбор. Это решение приняли депутаты городского совета на заседании, прошедшем в понедельник.
На прошедшей неделе февраля пять сельских поселений Чистопольского района — Кубасское, Нижнекондратинское, Малотолкишское, Татарско-Елтанское и Булдырское — выразили решение об отмене налога. В Нижнекондратинском сельском поселении объяснили, что отмена налога оправдана его неэффективностью.
Ранее глава комитета РТ по туризму Сергей Иванов советовал муниципалитетам не торопиться с введением туристического сбора, объясняя это наличием «множества нюансов».