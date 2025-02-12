Елена Пензина не приняла приглашение Лолиты на концерт в Красноярске (видео)

Выступление певицы в Красноярске состоялось вчера вечером, 11 февраля. Это единственный концерт артистки в Сибири, который не подвергся отмене. Ранее выступления Лолиты сорвались в Томске, Новокузнецке и Кемерово. Концерты певицы отменили по инициативе руководства площадок. Причины называли разные, начиная с технических проблем в залах, заканчивая отсутствием платы за аренду.
В Красноярске против концерта Лолиты активно выступала Елена Пензина. Депутат Законодательного Собрания написала в социальных сетях, что артистка «хорошо известна своим отношением к СВО» и подкрепила пост фразой о том, что «предателям не место на сцене». В этой же записи она в негативном ключе упомянула еще одну известную исполнительницу — Диану Арбенину.
Лолита ответила на высказывания Елены Пензиной, у себя в телеграм-канале артистка оставила нелестный комментарий в адрес парламентария. Завязалась словесная перепалка, которая закончилась тем, что певица записала небольшое видеообращение и пригласила депутата на свой концерт.
«Приглашаю Елену Евгеньевну Пензину, депутата Законодательного Собрания Красноярского края, на концерт в Красноярске. Лучше в глаза мне высказать все претензии, чем тратить время на закулисные обсуждения. Давайте по-мужски один на один», — написала певица в соцсетях.
Парламентарий приглашение певицы не приняла:
«Лолита Марковна! Я по-женски вас и ваш концерт просто проигнорирую», — ответила артистке в своем телеграм-канале Елена Пензина.
Напомним, что концерт в Красноярске не последний для Лолиты. В рамках своего юбилейного тура певица намерена посетить еще восемь городов. Если все будет идти согласно намеченному артисткой плану, уже 5 марта она выступит в Волгограде.