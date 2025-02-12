Елена Пензина не приняла приглашение Лолиты на концерт в Красноярске (видео)

В Красноярске против концерта Лолиты активно выступала Елена Пензина. Депутат Законодательного Собрания написала в социальных сетях, что артистка «хорошо известна своим отношением к СВО» и подкрепила пост фразой о том, что «предателям не место на сцене». В этой же записи она в негативном ключе упомянула еще одну известную исполнительницу — Диану Арбенину.