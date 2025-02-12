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Минприроды утвердило нормы и правила рационального использования и охраны недр

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и окружающей среды утвердило нормы и правила рационального использования и охраны недр. Это предусмотрено ведомственным постановлением от 31 декабря 2024 года № 19-Т, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены нормы и правила рационального использования и охраны недр ГеоНиП 17.05.01−010−2024 «Охрана окружающей среды и природопользование. Недра. Состав, содержание и порядок оформления проектной документации на геологическое изучение недр, связанное с бурением и оборудованием скважин, предназначенных для добычи подземных вод». Они устанавливают требования к составу, содержанию и порядку оформления проектной документации на геологическое изучение недр, связанное с бурением и оборудованием скважин, предназначенных для добычи подземных вод.

Что касается проектной документации, то она составляется с учетом геологических и гидрогеологических особенностей района (участка) расположения проектируемой буровой скважины, предназначенной для добычи подземных вод. В случае, если проектируемые буровые скважины располагаются на земельном участке, предоставленном недропользователю, и будут находиться на праве собственности у одного недропользователя, допускается описание буровых скважин в составе одной проектной документации.

Постановление вступает в силу с 10 марта 2025 года.