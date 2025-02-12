Минприроды утвердило нормы и правила рационального использования и охраны недр

Что касается проектной документации, то она составляется с учетом геологических и гидрогеологических особенностей района (участка) расположения проектируемой буровой скважины, предназначенной для добычи подземных вод. В случае, если проектируемые буровые скважины располагаются на земельном участке, предоставленном недропользователю, и будут находиться на праве собственности у одного недропользователя, допускается описание буровых скважин в составе одной проектной документации.