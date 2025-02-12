Жителей Башкирии в 9 раз чаще стали приглашать работать в Китае.

В 2024 году количество приглашений на зарубежные вакансии, направленные соискателям из Башкирии, выросло на 35% в сравнении с годом ранее. Речь идет о 14,9 тыс. откликов. Такие данные приводят эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
Чаще всего соискатели из Башкирии получали приглашения на вакансии из Казахстана (20%, или 2,9 тыс. приглашений), Беларуси (17%, или 2,6 тыс.), Турции (10%, или 1,6 тыс.), Грузии (6%, или 1 тыс.), Узбекистана (6%, или 0,9 тыс.), Китая (4%, или 0,7 тыс.), ОАЭ (4%, или 0,6 тыс.) и Кыргызстана (4%, или 0,5 тыс.). В выборке были учтены страны, из которых пришло не менее пятисот приглашений за год. Отмечается, что наиболее значимо вырос интерес к специалистам из Башкирии в Китае (в 2023 году было зафиксировано 72 приглашения, в 2024 уже 664, рост в 9,2 раз). При этом в ряде стран произошла обратная тенденция, в частности снизился поток приглашений на работу из Грузии (с 1,2 тыс. приглашений до 1 тыс., снижение на 18%), Казахстана (с 3,3 тыс. до 2,9 тыс. приглашений в 2024, снижение на 10%).
Чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13% от всех приглашений), программисты, разработчики (10%), операторы call-центра (5%), дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи (по 4%), учителя, преподаватели, педагоги, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), специалисты технической поддержки, секретари, помощники руководителя, ассистенты и тестировщики (по 2%). Медианная предлагаемая зарплата для россиян в иностранных вакансиях, на которые были отправлены приглашения, составила в прошедшем году 51 700 рублей. Однако есть ряд специалистов, которым предлагали оплату в несколько раз выше: DevOps-инженеры (226 000 ₽), руководители группы разработки (201 000 ₽), дата-сайентисты (186 800 ₽), финансовые директора (155 500 ₽), директора по информационным технологиям (145 700 ₽), генеральные директора и исполнительные директора (142 700 ₽). Самым востребованным — менеджерам по продажам — работодатели готовы были платить в среднем 67 400 рублей.