Жителей Башкирии в 9 раз чаще стали приглашать работать в Китае.

Чаще всего соискатели из Башкирии получали приглашения на вакансии из Казахстана (20%, или 2,9 тыс. приглашений), Беларуси (17%, или 2,6 тыс.), Турции (10%, или 1,6 тыс.), Грузии (6%, или 1 тыс.), Узбекистана (6%, или 0,9 тыс.), Китая (4%, или 0,7 тыс.), ОАЭ (4%, или 0,6 тыс.) и Кыргызстана (4%, или 0,5 тыс.). В выборке были учтены страны, из которых пришло не менее пятисот приглашений за год. Отмечается, что наиболее значимо вырос интерес к специалистам из Башкирии в Китае (в 2023 году было зафиксировано 72 приглашения, в 2024 уже 664, рост в 9,2 раз). При этом в ряде стран произошла обратная тенденция, в частности снизился поток приглашений на работу из Грузии (с 1,2 тыс. приглашений до 1 тыс., снижение на 18%), Казахстана (с 3,3 тыс. до 2,9 тыс. приглашений в 2024, снижение на 10%).