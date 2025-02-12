Омск получит более 50 млн рублей на расселение аварийных домов

Омск получит 50,4 млн рублей на расселение аварийного жилья по поручению Виталия Хоценко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Выделенные средства позволят расселить около 600 квадратных метров жилья в домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года.
Ранее «КП Омск» сообщала, в Омске прокуратура требует от властей провести повторную оценку дома на проспекте Королева. Пятиэтажка имеет явные признаки аварийности, но межведомственная комиссия не нашли их при обледовании.