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Омск получит более 50 млн рублей на расселение аварийных домов

Этой суммы хватит, чтобы расселить 600 квадратных метров жилья.

Источник: Комсомольская правда

Омск получит 50,4 млн рублей на расселение аварийного жилья по поручению Виталия Хоценко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Выделенные средства позволят расселить около 600 квадратных метров жилья в домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Ранее «КП Омск» сообщала, в Омске прокуратура требует от властей провести повторную оценку дома на проспекте Королева. Пятиэтажка имеет явные признаки аварийности, но межведомственная комиссия не нашли их при обледовании.