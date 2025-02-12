«Достали 20 магнитов из кишечника». В Гомеле хирурги провели сложнейшую операцию двухлетнему ребенку, которая длилась два часа

Отмечается, что молодая мама из Добруша вместе со своим двухлетним ребенком сходила в гости. На следующий день он стал жаловаться на боли в животе, а в понедельник оказался на операционном столе в Гомельской областной детской клинической больнице. Выяснилось, что в кишечнике малыша находятся 20 магнитов, операция длилась два часа.