«Достали 20 магнитов из кишечника». В Гомеле хирурги провели сложнейшую операцию двухлетнему ребенку, которая длилась два часа

В Гомеле хирурги достали 20 магнитов из кишечника двухлетнего ребенка. Подробности сообщили в эфире телерадиокомпании «Гомель».
Отмечается, что молодая мама из Добруша вместе со своим двухлетним ребенком сходила в гости. На следующий день он стал жаловаться на боли в животе, а в понедельник оказался на операционном столе в Гомельской областной детской клинической больнице. Выяснилось, что в кишечнике малыша находятся 20 магнитов, операция длилась два часа.
— Удалено было три фрагмента кишки. На каждом было по два перфоративных отверстия. И потом нужно сшить, восстановить целостность кишечника, а потом ждать, чтобы кишечник заработал, чтобы он сросся, — уточнил заведующий детским хирургическим отделением подчеркнул больницы Юрий Дмитриев.
В Гомеле хирурги провели сложнейшую операцию и достали из кишечника ребенка 20 магнитов. Фото: скриншот с видео телеканала «Беларусь 4 Гомель».
Специалист подчеркнул, что это сложнейшая операция.
— Это маленький ребенок с несовершенным иммунитетом, со сниженными резервными защитными способностями. Сложно таких детей лечить.
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