Москвичи перестали дарить друг другу валентинки, спрос на них упал на 30% в 2025 году

«Продолжается процесс девальвации прежнего подхода к празднованию Дня влюбленных, который был широко распространен в прошлые годы. Сам праздник никуда не исчез, но постепенно уходит традиция отмечать его как День валентина, уступая место более привычному восприятию этой даты как Дня влюбленных. По данным за 1—10 февраля 2025 года, средний чек на валентинки составляет — 131 ₽, это на 1% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 30%», — сказал собеседник агентства.