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Москвичи перестали дарить друг другу валентинки, спрос на них упал на 30% в 2025 году

Москвичи стали все чаще отказываться от подарков и валентинок на 14 февраля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

Источник: Freepik

«Продолжается процесс девальвации прежнего подхода к празднованию Дня влюбленных, который был широко распространен в прошлые годы. Сам праздник никуда не исчез, но постепенно уходит традиция отмечать его как День валентина, уступая место более привычному восприятию этой даты как Дня влюбленных. По данным за 1—10 февраля 2025 года, средний чек на валентинки составляет — 131 ₽, это на 1% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 30%», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что индивидуальные подарки также теряют свою популярность, их заменяют цветы и конфеты.

«Эта тенденция прослеживается в потребительском поведении россиян уже не первый год. Более того, весомая часть подарков для близких людей теперь переходит на периоды празднования 8 марта и 23 февраля», — подчеркнул представитель пресс-службы.

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