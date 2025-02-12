Москвичи перестали дарить друг другу валентинки, спрос на них упал на 30% в 2025 году

«Продолжается процесс девальвации прежнего подхода к празднованию Дня влюбленных, который был широко распространен в прошлые годы. Сам праздник никуда не исчез, но постепенно уходит традиция отмечать его как День валентина, уступая место более привычному восприятию этой даты как Дня влюбленных. По данным за
Он добавил, что индивидуальные подарки также теряют свою популярность, их заменяют цветы и конфеты.
«Эта тенденция прослеживается в потребительском поведении россиян уже не первый год. Более того, весомая часть подарков для близких людей теперь переходит на периоды празднования 8 марта и 23 февраля», — подчеркнул представитель пресс-службы.