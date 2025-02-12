На набережной в Ростове вандалы разбили «Индустриальное сердце»

В Ростове на улице Береговой неизвестные повредили скульптуру «Индустриальное сердце». Об этом сообщили в социальных сетях.
Скульптура находится на городской набережной. Прохожие заметили, что у арт-объекта был поврежден защитный стеклянный футляр. Но само «Индустриальное сердце» не было повреждено.
Сейчас скульптуру обмотали сигнальной лентой.
Напомним, вандалы разрисовали новые остановки в донской столице. Речь идет об остановочном павильоне на проспекте Нагибина. Как сообщили очевидцы, неизвестные разрисовали его черными красками.