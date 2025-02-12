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На набережной в Ростове вандалы разбили «Индустриальное сердце»

На Береговой в Ростове неизвестные повредили скульптуру.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на улице Береговой неизвестные повредили скульптуру «Индустриальное сердце». Об этом сообщили в социальных сетях.

Скульптура находится на городской набережной. Прохожие заметили, что у арт-объекта был поврежден защитный стеклянный футляр. Но само «Индустриальное сердце» не было повреждено.

Сейчас скульптуру обмотали сигнальной лентой.

Напомним, вандалы разрисовали новые остановки в донской столице. Речь идет об остановочном павильоне на проспекте Нагибина. Как сообщили очевидцы, неизвестные разрисовали его черными красками.